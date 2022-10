Piazza Armerina: incrementata l’assistenza in campo reumatologico

Aumentano le prestazioni specialistiche ambulatoriali offerte dall’unità operativa semplice recupero e rieducazione funzionale dell’ospedale Michele Chiello di Piazza Armerina. Il dott. Giovanni Di Dio, responsabile dell’unità operativa, rende noto che “sono state attivate ulteriori due giornate di prestazioni ambulatoriali, di cui una dedicata all’attività specialistica di reumatologia, grazie all’assunzione della dottoressa Laura Privitera, specialista in medicina fisica e della riabilitazione”. La dottoressa Privitera è già in servizio presso l’unità operativa.

“Ringrazio il direttore generale, Dr. Francesco Iudica – prosegue Di Dio – per l’attenzione posta nei confronti del Presidio Ospedaliero Michele Chiello di Piazza Armerina. Il potenziamento del servizio di riabilitazione estensiva consentirà l’implementazione della attività specialistica ambulatoriale e quindi di far fronte al fabbisogno territoriale. Inoltre, l’affiancamento di tale attività a quella di riabilitazione intensiva, in atto regolarmente svolta in regime di ricovero dall’U.O.S., permetterà di garantire la continuità terapeutica-assistenziale ai pazienti ricoverati”.