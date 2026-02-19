Piazza Armerina: incontro sull’antibiotico-resistenza con gli studenti del Leonardo da Vinci

PUBBLICITÀ

Si è svolto l’incontro dal titolo “Noi nuove generazioni, insieme per il contrasto all’antibiotico-resistenza”, che ha coinvolto le classi quarte dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Leonardo da Vinci” di Piazza Armerina.

All’iniziativa hanno preso parte diversi professionisti del settore sanitario, che hanno affrontato il tema dell’antibiotico-resistenza illustrandone cause, conseguenze e strategie di prevenzione. L’incontro ha offerto agli studenti l’opportunità di approfondire una problematica di rilevanza sanitaria e scientifica, favorendo il confronto su comportamenti responsabili per la tutela della salute individuale e collettiva.

Il coordinamento è stato curato dalla dott.ssa Caramanna, responsabile dell’UOS di Educazione alla Salute, insieme al suo team, nell’ambito del Programma Predefinito 10 del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, finalizzato alla promozione di interventi di prevenzione e stili di vita sani attraverso la collaborazione tra istituzioni.

«L’incontro rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni scolastiche e sanitarie nella condivisione di conoscenze e azioni per la crescita responsabile delle nuove generazioni» sottolinea il Direttore Generale, dott. Mario Zappia.

L’ASP di Enna ringrazia la Dirigente Scolastica Prof.ssa P. M. La Monica, il corpo docente e i relatori Dott. P. Mirabile, Dott.ssa M. Ruscica, Dott.ssa A. Restivo, Prof. V. Restivo, Dott.ssa M. Gugliotta, Dott. D. Lodico, Dott. C. Russo e Dott. M. Giuffrida, che con la loro competenza e disponibilità hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.