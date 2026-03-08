Piazza Armerina: incontro di Fratelli d’Italia sul Sì al referendum sulla giustizia

PUBBLICITÀ

Venerdì, al Teatro Garibaldi di Piazza Armerina, si è svolto un incontro pubblico dedicato al Sì al referendum sulla giustizia promosso da Fratelli d’Italia.

Dopo i saluti iniziali del presidente del Circolo Giovanni Bologna, del capogruppo in consiglio Roberta Orlando e della responsabile provinciale del dipartimento giustizia Marzia Bevilacqua, ad aprire i lavori è stato il presidente provinciale di FdI Enna Nino Cammarata.

Sono poi intervenuti Giorgio Assenza, presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia all’ARS, l’europarlamentare Ruggero Razza e Longi. A concludere l’incontro è stato il senatore Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, che ha ricordato come la riforma della giustizia rientri negli impegni assunti nel programma elettorale che ha portato Fratelli d’Italia alla guida del Governo.

Al termine dell’incontro, il Ministro Musumeci ha incontrato le associazioni di Protezione civile del territorio, che lo hanno salutato con un omaggio. Musumeci ha ringraziato i volontari per l’attività svolta sul territorio.