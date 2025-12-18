Piazza Armerina: incontro conclusivo dei progetti “GAM_ing OVER” contro il gioco d’azzardo

PUBBLICITÀ

Si è svolto, presso l’auditorium dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci” di Piazza Armerina, l’incontro conclusivo dei progetti GAM_ing OVER di informazione e di sensibilizzazione da gioco d’azzardo patologico, promossi dalla Unità Operativa Complessa Dipendenze Patologiche dell’ASP di Enna.

I progetti, di durata biennale, hanno permesso di effettuare un’azione capillare di prevenzione in tutti gli istituti scolastici di I e II grado ricadenti nel bacino d’utenza dell’ASP di Enna grazie al contributo dei professionisti psicologi ed educatori professionali socio pedagogici impiegati nei progetti stessi.

Durante l’incontro sono state premiate le classi dell’Istituto che hanno partecipato agli incontri di sensibilizzazione e psicoeducazione con la realizzazione di loghi e prodotti multimediali aventi ad oggetto la dipendenza comportamentale, nello specifico il gioco d’azzardo patologico.

“Giornate come queste sono il risultato di un intenso lavoro d’equipe che sta cercando di scardinare il fenomeno del gioco d’azzardo nel nostro territorio e si impegna giorno dopo giorno a creare una rete tra i servizi dell’ASP, gli Enti Locali e gli Istituti Scolastici con lo scopo comune di prevenire l’insorgenza della dipendenza, fino alla cura e al trattamento attraverso i servizi per dipendenze (Serd) presenti nel territorio” sono le parole del Direttore UOC Dipendenze Patologiche dell’ASP di Enna, Dott.ssa Carmela Murè.