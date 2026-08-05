Piazza Armerina, incidente mortale sulla SP Turistica, muore un giovane di 25 anni

Alle ore 2.30 circa di questa notte i Vigili del Fuoco del comando di Enna sono intervenuti sulla SP turistica in direzione Piazza Armerina per un incidente stradale.
Per cause ancora in fase di accertamento una vettura dopo aver sfondato la recinzione che delitita il cantiere ha urtato violentemente contro un mezzo in sosta del cantiere stesso.
A causa dell impatto é deceduto il conducente della vettura, un giovane di origine marocchina di anni 25.
Sul posto oltre ai Vigili del Fuocosono intervenuti anche il 118, i Carabinieri e la Polizia di Stato.