Un grosso incendio ha impegnato i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Enna.

Nelle prime ore del pomeriggio odierno in via Conte Ruggero a Piazza Armerina due squadre dei Vigili del Fuoco più un autobotte in supporto sono state impegnate duramente per estinguere l’incendio che si è sviluppato nella zona adiacente l’isola ecologica.

Sul posto anche due squadre AIB forestali.