PUBBLICITÀ

Dalle 18.40 circa la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Piazza Armerina è impegnata nello spegnimento di un incendio sviluppatosi in un’abitazione in Via Itria.

PUBBLICITÀ

Ancora in fase di accertamento le cause del rogo che ha avuto origine nel garage.

L’opera tempestiva dei Vigili del Fuoco ha impedito che l’incendio si propagasse nelle stanze ubicate sopra il garage e nelle abitazioni adiacenti.