Piazza Armerina, incendio in un’abitazione: decisivo l’intervento della Polizia

La Polizia di Stato è intervenuta presso un’abitazione in viale Generale Gaeta, Piazza Armerina, dopo aver notato la fuoriuscita di una densa coltre di fumo nero proveniente da un locale al piano terra.

Gli operatori del Commissariato di Piazza Armerina sono immediatamente entrati in azione per mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio e, con il supporto di altro personale UIGOS sopraggiunto in ausilio, hanno verificato la presenza di persone all’interno dell’immobile. Sul posto era presente il proprietario, che nel frattempo stava tentando di domare le fiamme che avevano già avvolto il divano e che stavano per svilupparsi ulteriormente.

Dopo aver accompagnato l’uomo all’esterno dell’edificio, il personale della Polizia ha provveduto a mettere in sicurezza il locale, rimuovendo una bombola di gas presente all’interno. In attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, e considerando l’elevata pericolosità della situazione data la vicinanza di altre abitazioni, gli operatori utilizzavano l’estintore per contrastare le fiamme e limitarne la diffusione.

I proprietari hanno elogiato il comportamento degli agenti che, con il loro tempestivo e coraggioso intervento hanno evitato che la situazione potesse degenerare.