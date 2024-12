PUBBLICITÀ

Dalle ore 19 circa i Vigili del Fuoco del distaccamento di Piazza Armerina sono impegnati in contrada Colla per l’incendio di un capannone. Dalla centrale sono intervenute due autobotti. Sulle cause sono in corso gli accertamenti del caso. Non si registrano feriti.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha impedito che il rogo si propagasse nei capannoni limitrofi.