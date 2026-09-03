Piazza Armerina, incendio in un allevamento: distrutti tre capannoni, oltre 300 mila polli coinvolti

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È stata una giornata di straordinario impegno per il personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna, mobilitato dalle prime ore del pomeriggio per domare un vasto e complesso incendio sviluppatosi in un impianto di allevamento intensivo per la produzione di uova in località Contrada Colla, nel territorio del comune di Piazza Armerina.

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L’allarme è scattato quando le fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, si sono propagate con estrema rapidità all’interno della struttura.

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I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente inviando sul posto squadre dal Distaccato di Piazza Armerina e dalla sede centrale di Enna, supportati da diverse autobotti per il rifornimento idrico e da mezzi speciali per l’attacco dall’alto. L’operazione ha visto l’impiego di decine di uomini che hanno lavorato in condizioni estreme, a causa delle altissime temperature e della potenziale instabilità strutturale degli immobili.

Nonostante il capillare e faticoso lavoro dei soccorritori, che sono riusciti a circoscrivere l’area evitando che il rogo si estendesse alle adiacenti strutture aziendali, il bilancio dell’evento è gravissimo: tre capannoni adibiti al ricovero del pollame sono andati interamente distrutti dal fuoco, subendo il crollo del tetto e la compromissione delle pareti perimetrali; si stima la perdita di oltre 300.000 polli da allevamento destinati alla produzione di uova.

Le attività di bonifica, messa in sicurezza dell’area e minuta ricerca di eventuali focolai residui si protrarranno.

Altro intervento impegnativo si è verificato ad Assoro nei pressi dell’Agriturismo Sperone. Per spegnere questo incendio hanno operato le squadre di Enna e di Leonforte.