Piazza Armerina: inaugurato il nuovo parco giochi all’istituto penitenziario

Una vera e propria festa all’insegna dell’inclusione e dell’accoglienza. L’inaugurazione del nuovo parco giochi dell’istituto penitenziario di Piazza Armerina è stato un momento di incontro tra la società civile e la comunità dei ristretti.

Con un’impeccabile padrona di casa, la direttrice Donata Posante, che davanti al piccolo istituto penitenziario nel suo discorso di ringraziamento ai tanti ospiti intervenuti, dal sindaco di Piazza Armerina, agli onorevoli nazionali e regionali, ai rappresentanti delle forze dell’ordine della società civile e del mondo della scuola, i volontari, parla proprio di inclusione, di sorrisi, di gioia dei più piccoli per ringraziare l’Avis di Leonforte, presente il presidente Salvatore Sauro e il suo vice, Pippo Anselmo, che ha permesso la realizzazione del parco giochi al carcere.

Lo testimonia la presenza dei bambini del plesso di scuola per l’infanzia dell’istituto comprensivo Chinnici Roncalli, accompagnati oltre che dagli insegnanti, dalla direttrice Vilma Piazza. Ma le parole della Posante vanno oltre. Nella sua lunga sfilza di ringraziamenti si intuisce che quel parco giochi è frutto del lavoro di chi, tra gli agenti, è tornato da fuori servizio per aiutare, chi ha voluto contribuire con idee e novità, e i detenuti, che non si sono risparmiati per dare una mano tanto che due di loro ricevono un encomio.

Tante, dunque, le collaborazioni per regalare un sorriso ai piccoli che vanno a trovare i genitori e alle mamme, che oggi si stringono ai loro cari. Avulss, Avis Leonforte, Caritas diocesana e Young, coordinati dalla volontaria Stefania Libro, ODV, Piazza Armerina Soccorso, Armerina Emergenza, l’Aiga, il mago Clap che ha deliziato i bambini presenti con uno spettacolo, e l’Istituto Professionale Federico II che ha allestito, per i tanti ospiti presenti, un delizioso buffet.

Un lavoro di squadra, quello del carcere piazzese che grazie all’impegno anche della responsabile dell’area trattamentale, Marianna Cacciato, che ha seguito passo passo la realizzazione dell’area verde, e del comandante della polizia penitenziaria, Salvatore Puglisi, oggi è una realtà.

Anche gli amici della Festa del Libro, presenti alla cerimonia, hanno voluto donare alcuni libri per bambini.