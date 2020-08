Piazza Armerina: inaugurata e aperta al transito la Sp 16

Per gli automobilisti di Piazza Armerina e di Mirabella Imbaccari questa è una gran bella notizia da tempo attesa. Stamattina, infatti, è stata ufficialmente aperta al transito veicolare la strada provinciale n° 16. Completamente ammodernata, l’arteria di collegamento tra i due centri è estremamente utile per le tante aziende e per le abitazioni che gravitano nella zona.

A sancirne l’importanza la presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, dei sindaci di Piazza Armerina, Mirabella Imbaccari ed Aidone, del Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, Girolamo Di Fazio, dell’onorevole Luisa Lantieri e dei tecnici del Genio Civile e della Protezione Civile. Un risultato che premia il lavoro di squadra che ha visto impegnati la Regione, per il finanziamento dell’opera, il Libero Consorzio Comunale di Enna per la progettazione e il Genio civile per la realizzazione.

“Migliorare i collegamenti è nell’agenda del Governo regionale – ha detto l’assessore Falcone – un impegno che vogliamo onorare e che portiamo avanti grazie anche alla collaborazione del territorio”.

“Un territorio – aggiunge Di Fazio – che ha tanta voglia di riscatto e soprattutto il desiderio di uscire dall’isolamento infrastrutturale. Nonostante le ben note difficoltà economiche, posso affermare che il Libero Consorzio Comunale è in gioco e che, grazie alla collaborazione e all’impegno di tutti, sta portando a termine tante opere che attendevano da anni la realizzazione”.

Soddisfatti i Sindaci e l’onorevole Lantieri impegnata in prima persona ad avviare una stretta e proficua collaborazione con il Governo regionale a favore del territorio.

“Abbiamo mantenuto l’impegno a risanare un collegamento strategico fra le province di Enna e Catania, raccogliendo le aspettative che da anni il territorio chiedeva venissero esaudite. Oggi consegniamo la nuova Sp 16 fra Piazza Armerina e Mirabella Imbaccari, altro segnale di come, col Governo Musumeci, passo dopo passo la viabilità interna in Sicilia stia cambiando volto – il commento dell’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone -. L’ultima volta che si era visto un cantiere su questa strada era 25 anni fa. Da allora nulla era stato fatto ed infatti la Sp 16 tanto necessitava di tale ammodernamento. In pochi mesi abbiamo completato i lavori, con l’impegno di impresa, tecnici, maestranze, Dipartimento Tecnico e Genio civile ennese, con uno sforzo importante sulla progettazione e il reperimento dei finanziamenti necessari”.