Piazza Armerina, in scena “Eneide” alla Villa Romana del Casale

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Sabato 12 e domenica 13 settembre la Villa Romana del Casale di Piazza Armerina ospiterà due repliche di “Eneide, gli dei, gli eroi, le guerre infinite”, spettacolo diretto da Angelo D’Agosta, che interpreta anche il ruolo di Enea.

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La rappresentazione sarà adattata agli spazi del peristilio ovoidale della Villa e riproporrà il lavoro già portato in scena lo scorso anno.

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Nel cast figurano Lorenza Denaro, Giovanna Mangiù, Andrea Balsamo, autore anche delle musiche eseguite dal vivo, e Davide Sbrogiò nei panni di Virgilio.

La drammaturgia, tratta dall’opera virgiliana, è di Giuseppe Lazzaro Danzuso. Lo spettacolo propone una rilettura del mito attraverso diversi registri teatrali e un lavoro sui personaggi, con particolare attenzione alle figure femminili.

Le rappresentazioni inizieranno alle 21. Nel prezzo del biglietto, pari a 16,50 euro, è compresa anche la visita serale alla Villa Romana del Casale, prevista tra le 20 e le 20.45.

Costumi, maschere e oggetti scenici sono firmati da Riccardo Cappello. Agnese Failla è regista assistente, mentre le scenografie sono realizzate da Cinzia Puglisi e Silver Ruggeri.