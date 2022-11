Piazza Armerina: il Sindaco in visita dal ministro Musumeci

“Questa mattina, ho incontrato il Ministro Musumeci con il quale mi sono confrontato su questioni che riguardano la città e il territorio, a partire dallo stato del palazzo Velardita su cui non si esclude un diretto intervento della protezione civile”. Così il sindaco Nino Cammarata, a margine del vertice avuto a Roma con il ministro Nello Musumeci.

Con l’ex presidente della Regione, il primo cittadino collabora da tempo, tant’è che numerosi sono stati i progetti del Comune che hanno ottenuto finanziamenti da Palazzo d’Orleans sotto la presidenza Musumeci.

“La nostra collaborazione si è sempre più consolidata nel corso degli anni ed è stato per me un piacere, ma al tempo stesso doveroso, venirlo a trovare oggi a Roma – prosegue il sindaco -. Sono certo che il Ministro Musumeci continuerà a sostenere, come ha sempre fatto, lo sviluppo delle aree interne dell’Isola, e ci aspettiamo che confermi l’attenzione che ha sempre mostrato per la nostra città e la nostra amministrazione”.