Piazza Armerina: il Pronto Soccorso del Chiello aderisce alla giornata di digiuno per Gaza

“Gridiamo No al silenzio e digiuniamo accanto a chi giornalmente cura sotto le bombe. No al massacro. No a chi calpesta i diritti dei più deboli. Non possiamo restare in silenzio di fronte a questo orrore. Non nel nostro nome!”. Con queste parole, il Pronto Soccorso dell’Ospedale Chiello di Piazza Armerina annuncia la propria adesione alla Giornata nazionale di digiuno contro il genocidio a Gaza, in programma il 28 agosto.

L’iniziativa è promossa dalla rete #digiunogaza, da “Sanitari per Gaza” e dalla campagna BDS “TEVA? No grazie”, e vedrà la partecipazione di medici, operatori e operatrici sanitarie di tutta Italia.

“Come professionisti sanitari, operatori e operatrici che lavorano nel sistema sanitario, rifiutiamo di rimanere in silenzio di fronte al genocidio in corso a Gaza”, si legge nell’appello.

Tre le richieste avanzate: stop agli accordi militari e alle forniture di armi a Israele, riconoscimento formale del genocidio da parte di istituzioni e ordini professionali, boicottaggio dell’azienda farmaceutica israeliana TEVA.

La mobilitazione invita anche cittadini, amministrazioni e associazioni ad aderire.