Piazza Armerina: il Palio dei Normanni alla BTE di Palermo

Il Palio dei Normanni sarà presente domani, domenica 10 novembre, alla BTE di Palermo con una rappresentanza di 60 tra figuranti e musici. Parteciperà l’associazione di musici “Piazza Medievale” accompagnata da un corteo costituito dai quattro quartieri storici e dagli Aleramici e Normanni di Sicilia.

Sarà un “assaggio” del Palio dei Normanni che è la più grande rievocazione storica del Meridione d’Italia con oltre 1000 figuranti. Il Palio si svolge a Piazza Armerina ogni anno il 12, 13 e 14 agosto. Inizialmente l’evento si svolgeva ogni 4 anni, poi la rievocazione è diventata annuale.

“Nel 2025 – dice l’assessore al turismo Ettore Messina – andrà in scena la 70esima edizione. Per questo abbiamo scelto di promuovere il nostro Palio nelle fiere di settore italiane ed estere. In questi giorni oltre che alla BTE siamo a Montreal e abbiamo portato pillone del Palio anche in altri importanti appuntamenti dedicati alla promozione turistica”.