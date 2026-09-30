Piazza Armerina, il generale Ubaldo Del Monaco visita il Comando Compagnia dei Carabinieri

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Il Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha visitato il Comando Compagnia di Piazza Armerina, presso la Caserma “Tuttobene”, incontrando una rappresentanza di militari e di soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri che nella circostanza è stato accolto dal comandante della Compagnia Capitano Fabio Armetta interloquendo con i militari presenti, fra cui i Comandanti del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle stazioni di Piazza Armerina, Barrafranca, Pietraperzia, Valguarnera Caropepe ed Aidone.

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A seguire, nel corso di un briefing, sono state illustrate al Comandante Legionale le peculiarità del territorio della Compagnia, le sue caratteristiche morfologiche, economiche e sociali, ma soprattutto le dinamiche delittuose che lo caratterizzano.

Un ringraziamento particolare il Generale Del Monaco lo ha rivolto ai rappresentanti dell’Arma in congedo, che negli anni del servizio attivo hanno contribuito in maniera determinante alla costruzione del prestigio dell’Istituzione e continuano a concorrere al mantenimento del bene comune in forma di volontariato.

Nella circostanza, nel sottolineare l’importanza della presenza capillare dell’Arma con le Stazioni Carabinieri anche nei centri minori, ha evidenziato il proprio orgoglio per gli attestati di stima ricevuti dai rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, che riconoscono unanimamente la professionalità ed il tratto umano con cui i “Carabinieri” operano in terra di Sicilia, evidenziando particolare vicinanza alla popolazione.

Il Comandante della Legione Sicilia, a seguire, ha visitato la stazione di Aidone, intrattenendosi con tutto il personale del reparto evidenziando, nella circostanza, l’importanza di svolgere il proprio servizio con concentrazione, serenità ed entusiasmo.