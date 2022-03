Piazza Armerina: il commissario Di Fazio visita il Liceo Cascino e l’Istituto Majorana

A distanza di meno di un mese dalla consegna dei lavori di adeguamento sismico dell’edificio del liceo Scientifico Cascino di Piazza Armerina, avvenuta lo scorso 14 febbraio, il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna Girolamo Di Fazio, assieme all’ingegnere capo Giuseppe Grasso e ai tecnici dell’ente, ha fatto visita al cantiere per verificare lo stato dei lavori e, soprattutto, per confrontarsi direttamente con il gruppo di progettazione su alcuni dettagli sollevati dalla dirigente scolastica, Lidia Di Gangi.

Ad accogliere in cantiere il commissario, oltre alla dirigente scolastica, è stato il direttore dei lavori Ignazio Stancanelli assieme all’ingegnere Giuseppe Malatino in rappresentanza del raggruppamento temporaneo di progettisti che si è aggiudicato la progettazione, la direzione e il coordinamento della sicurezza, del quale fanno parte anche l’ingegnere Carmela Garozzo e il geologo, Salvatore Palillo. Presente anche il Rup, l’architetto Rosalba Felice, e i tecnici della ditta aggiudicataria, la Eredi Geraci Salvatore Srl di Mussomeli.

Il progetto, inserito nel piano di edilizia scolastica 2018/2020 del Libero Consorzio Comunale di Enna, relativamente all’annualità 2018, e finanziato dai Mutui Bei, consentirà una volta completato di riutilizzare l’intero l’istituto, di cui un’ala è stata, da diversi anni, chiusa per problemi strutturali.

L’avvio del cantiere non ha creato alcun disagio alla popolazione scolastica che continuerà a svolgere regolarmente le attività in assoluta sicurezza. La prima parte degli interventi ha riguardato, infatti, la messa in sicurezza del cantiere e si è evitato qualsiasi interferenza con gli studenti.

Le preoccupazioni sollevate dalla dirigente scolastica, fatte proprie dal commissario, hanno riguardato invece le modalità degli interventi strutturali con il rischio di arrecare danno alla funzionalità dell’edificio.

Ad assicurare il commissario e la dirigente scolastica è stato il direttore dei lavori, Ignazio Stancanelli, che ha chiarito come per tutte le opere in progetto è prevista la demolizione, la ricostruzione e anche il ripristino della totale funzionalità.

“Consegneremo una scuola non solo adeguata sismicamente – ha ribadito il direttore dei lavori – secondo le normative attuali, avendo cura anche di recuperare quanto possibile per evitare sprechi e senza inficiare la funzionalità”.

Un confronto che ha lasciato soddisfatto il commissario e che ha rassicurato la dirigente scolastica la quale adesso dovrà solo attendere la fine dei lavori, previsti per il primo trimestre del 2023.

Il commissario, nell’ambito del giro che sta effettuando negli istituti scolastici provinciali, ha fatto poi tappa all’istituto d’istruzione superiore “Ettore Maiorana”, la più grande scuola del territorio non solo come estensione dell’edificio ma anche come popolazione scolastica, proveniente anche da fuori provincia. Accompagnato dalla preside Di Gangi, ha verificato i lavori realizzati con i finanziamenti che il Libero Consorzio ha direttamente destinato alle scuole nell’ambito delle risorse anti covid.

“Ci sono state assegnate circa 210 mila euro – ha spiegato la preside – che abbiamo in parte impiegato per la realizzazione di nuovi servizi igienici nelle diverse ale dell’edificio. In programma anche la sistemazione dell’ingresso che sarà reso più accogliente ed efficiente”.

Intanto l’ufficio tecnico dell’ente è a lavoro su diversi fronti per realizzare altri progetti, tra questi ricordiamo la rifunzionalizzazione della vecchia piscina, rimasta incompiuta, che diventerà un centro sportivo polifunzionale.

“Mantenere costante il rapporto con i dirigenti scolastici non solo con i tavoli tecnici ma anche con la presenza diretta nelle scuole lo ritengo utile per verificare il lavoro e gli sforzi compiuti – ha sottolineato Di Fazio -. Abbiamo così il polso della situazione per assicurare ai nostri studenti strutture adeguate, sicure e al passo con i tempi”.