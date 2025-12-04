Piazza Armerina: il Centro Armerino Studi Amministrativi presenta “Luciani, il papa del sorriso”

Il Centro Armerino Studi Amministrativi organizza a Piazza Armerina la presentazione del libro e del video “Luciani, il papa del sorriso”, opera di Francesco Paolo Orlando. L’appuntamento è fissato per giovedì 11 dicembre alle ore 18, subito dopo la celebrazione della Messa, presso la chiesa di Sant’Antonio di Padova, nella parrocchia guidata da don Filippo Salamone.
All’incontro interverranno la professoressa Lucia Giunta, presidente provinciale del Centro Italiano Femminile (CIF) di Enna, e Monsignor Michele Pennisi, arcivescovo emerito di Monreale. L’evento è patrocinato dal CIF provinciale di Enna.
L’iniziativa propone un momento di approfondimento dedicato alla figura di Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I, noto come “il papa del sorriso”, attraverso la presentazione del volume e del materiale video che ne ripercorrono il profilo umano e pastorale.