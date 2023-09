Piazza Armerina: il capitano Fabio Armetta nuovo comandante dei Carabinieri

PUBBLICITÀ

Il Capitano Fabio Armetta, ufficiale con alle spalle una lunga esperienza nell’ambito dell’organizzazione territoriale dell’Arma dei Carabinieri, è il nuovo Comandante della Compagnia di Piazza Armerina.

L’ufficiale, che sostituisce il Capitano Emanuele Grio, trasferito al comando della Compagnia di Benevento dopo quattro anni di permanenza nella città dei mosaici, giunge a Piazza Armerina dopo aver retto per tre anni la Tenenza di Favara, in provincia di Agrigento, dove si è occupato di importanti e delicate indagini in materia di pubblica amministrazione e di criminalità organizzata. E’ stato, inoltre, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena.

Il Capitano Armetta, 46 anni, originario di Palermo, ha frequentato il 56° Corso Applicativo presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, ed il corso di Diritto Internazionale presso il Center of Exellence for Stability Police Units di Vicenza (CoESPU); ha conseguito la laurea in Scienze della Sicurezza Pubblica e Sociale presso la facoltà di Scienze Politiche ed Internazionali di Firenze.