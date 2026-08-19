Piazza Armerina, i Nomadi in concerto in Piazza Falcone e Borsellino

PUBBLICITÀ

Grande appuntamento con la musica questa sera, mercoledì 19 agosto, a Piazza Armerina, in Piazza Falcone e Borsellino, dove arriveranno i Nomadi.

PUBBLICITÀ

Una delle band più iconiche e longeve della musica italiana sarà protagonista di una serata all’insegna della musica e delle emozioni, con un viaggio attraverso le canzoni che hanno accompagnato intere generazioni.

PUBBLICITÀ

Un’occasione per il pubblico di ritrovare dal vivo alcuni dei brani che hanno segnato la storia della musica italiana e il lungo percorso artistico della band.

L’ingresso al concerto è gratuito.