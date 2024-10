Piazza Armerina: i giocatori della SIAZ Basket promuovono la donazione del sangue

PUBBLICITÀ

I giocatori della squadra di pallacanestro di Piazza Armerina, SIAZ Basket, accolgono l’invito della campagna di donazione del sangue, avviata recentemente dalla Direzione dell’ASP di Enna, in sinergia con Ministero e Assessorato Regionale della Salute. “Dona vita, dona sangue” è infatti lo slogan della campagna 2024 per la donazione di sangue e plasma, promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le principali associazioni e federazioni di donatori italiane.

La campagna di promozione è volta a incoraggiare i giovani a donare per garantire un ricambio generazionale tra i donatori. A Piazza Armerina, la squadra di pallacanestro è molto seguita dai tifosi di giovane età.

“La squadra di pallacanestro SIAZ che milita in serie B interregionale – comunica il responsabile del SIMT, dr. Vincenzo Barbera – si è presentata al Servizio Trasfusionale dell’Ospedale Chiello per testimoniare l’adesione alla campagna di donazione. Sia i giocatori che il personale dirigente intendono effettuare le predonazioni per accertare l’idoneità alla successiva donazione”.

Presso il Centro Trasfusionale di Piazza Armerina, anche il Direttore Generale, Mario Zappia, donatore assiduo, aveva donato il sangue; in precedenza, lo aveva fatto presso il SIMT di Enna.

“Sono personalmente grato a tutto il personale dei nostri centri trasfusionali e a tutte le associazioni di volontariato, che raccolgono e accolgono tutti i volontari, e ci tengo a dare testimonianza personale per l’importanza del gesto”, aveva sottolineato durante la donazione.