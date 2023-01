Piazza Armerina: i detenuti incontrano l’autore Mario Valentini

Un incontro con l’autore, guidato dal direttore dell’ULEPE di Caltanissetta ed Enna, Rosanna Provenzano. Domani alle ore 10, al carcere di Piazza Armerina, nell’ambito del progetto del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Ufficio Locale di Esecuzione Penale esterna, con la collaborazione della Proloco di Leonforte, dal titolo “Una pagina, una storia…persone. Letture guidate per volare oltre i confini”, i detenuti incontrano l’autore di “Vangeli Nuovissimi”, Quodilibet edizioni, Mario Valentini.

Un libro come pretesto per scambiare emozioni, approfondire temi, provare a cambiare visione. Il libro di Valentini non è, infatti, l’ennesima vita di Gesù romanzata, ma veri e propri vangeli apocrifi, con un Gesù bambino simpatico e leggermente screanzato, che fa miracoli poco convincenti, come fossero scherzi. Sebbene faccia ridere spesso, è un riso sereno perché riprende e celebra, con un po’ d’ammirazione, i racconti ascoltati ogni settimana fin dalla più tenera età, per lo più di sabato o di domenica, al catechismo; non molto diversi delle fiabe, dai fumetti o dai cartoni animati, verso cui Mario Valentini si dichiara molto riconoscente, come tanti, avendo contributo a strutturargli la mente con valori morali, tabù, fantasie, credenze, sensi di colpa, convinzioni e timori.

All’evento intervengono oltre all’autore Mario Valentini, il direttore della Casa Circondariale di Piazza Armerina, Gabriella Di Franco, Salvatore Puglisi, comandante di reparto della polizia Penitenziaria, Marianna Cacciato, educatore del carcere di Piazza Armerina, Stefania Castellana, assistente sociale dell’Ulepe, il giornalista Josè Trovato, presidente della Proloco Leonforte, insieme a Giovanni Galanti e Maria Elena Debole, responsabili del progetto.