Piazza Armerina: i Carabinieri regalano un sorriso ai bambini di pediatria

In occasione delle festività natalizie i militari della Compagnia di Piazza Armerina hanno fatto visita ai bambini ricoverati presso il reparto Pediatria dell’Ospedale “Michele Chiello”.

Per i piccoli pazienti Babbo Natale ha assunto le sembianze di un Carabiniere ricevendo in dono, con grande entusiasmo, il calendario “Carabinierando 2021”, giochi, testi da colorare, pennarelli, album, colori ed una casetta che andrà ad arredare la sala giochi annessa al reparto.

L’iniziativa, concordata con la Direzione Sanitaria dell’Ospedale, ha riscosso unanime plauso da parte di tutto il personale sanitario presente e dei genitori dei piccoli pazienti. La giornata che i Carabinieri hanno trascorso in corsia, oltre a donare sorrisi e svaghi ai bimbi, si è rivelata anche un momento di emozione per i militari che, a loro volta, hanno ricevuto in dono, dai piccoli pazienti, l’insegnamento di coraggio e forza nell’affrontare le situazioni.

Ancor una volta l’Arma dei Carabinieri, sempre nel rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia di diffusione del virus Covid-19, ha dimostrato la sua sensibilità e vicinanza nel sociale sperando di aver donato non solo giochi, ma soprattutto momenti di spensieratezza e serenità, alleviare situazioni di difficoltà e sofferenza, ai bimbi, ai loro genitori ed al personale sanitario.