Piazza Armerina: i Carabinieri regalano un sorriso ai bambini del reparto di pediatria

In occasione delle prossime festività natalizie i militari della Compagnia di Piazza Armerina hanno fatto visita ai bambini ricoverati presso il reparto di pediatria del locale Ospedale Michele Chiello. I Carabinieri della città dei mosaici sono stati ricevuti dalla Dott.ssa Mara Politi, Direttore Sanitario del nosocomio, dalla Dott.ssa Aurora Chiaramonte, responsabile del reparto, e dal personale sanitario in servizio.

PUBBLICITÀ

L’incontro ha coinvolto sia bambini che dovevano ricevere cure ambulatoriali che piccoli pazienti ricoverati, entusiasti per questa gradita ed inaspettata sorpresa. I bimbi hanno accolto i Carabinieri con grande gioia, ricevendo in dono per la sala ricreativa una Smart TV, che potrà essere utilizzata sia dai bambini ricoverati che da quelli che si recano in ospedale per i controlli in dayhospital, che potranno così trascorrere un po’ di tempo in compagnia dei loro personaggi televisivi preferiti.

L’iniziativa, concordata con la Direzione Sanitaria dell’Ospedale, ha riscosso unanime plauso da parte di tutto il personale sanitario presente e dei genitori dei piccoli pazienti. I militari presenti hanno ricevuto “in cambio” una grandissima forza ed energia dai piccoli pazienti, che affrontano questo periodo di festa lontano da casa, ma che ciò nonostante hanno saputo trasmettere un clima di spensieratezza e serenità, che contribuisce, anche grazie all’aiuto del personale sanitario, ad alleviare situazioni di difficoltà e sofferenza.