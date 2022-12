Piazza Armerina: i Carabinieri incontrano gli studenti del Majorana-Cascino

L’iniziativa dell’Arma dei Carabinieri per la diffusione della “Cultura della legalità” ha abbracciato questa volta le ultime classi dell’Istituto Tecnico di Informatica e Telecomunicazioni (ITIS) “E. Majorana – A. Cascino” di Piazza Armerina. Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Lidia Carola Di Gangi, ha accolto il Comandante della Compagnia Carabinieri di Piazza Armerina, Capitano Emanuele Grio, che ha incontrato i ragazzi dell’istituto scolastico, incentivando in tal modo anche l’arruolamento dei giovani in possesso di una preparazione funzionale all’innovazione tecnologica e di sviluppo delle branche della digital forensics e della digital investigation.

PUBBLICITÀ

Nel corso dell’incontro l’ufficiale ha illustrato i progressi e le innovazioni compiute dall’Arma negli ultimi anni per contrastare il cybercrime. Lo sviluppo delle tecnologie informatiche ha portato quale conseguenza il moltiplicarsi dei reati all’interno del Cyberspace, grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie e della rete internet. Tanti i reparti all’avanguardia all’interno dell’Arma dei Carabinieri che hanno come finalità la tutela dei cittadini, non soltanto nella vita quotidiana per le strade delle città, ma anche negli ambienti virtuali e sulla rete internet, dove i pericoli sono sempre dietro l’angolo.

Tante sono state le domande poste dai giovani sugli assetti cyber della Benemerita e sui reparti specializzati nelle investigazioni digitali.