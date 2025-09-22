Piazza Armerina: grande successo per lo Sport City Day

PUBBLICITÀ

Grande successo per lo Sport City Day, svoltosi nella giornata di ieri presso il Campetto Castellina, recentemente riqualificato dall’Amministrazione comunale.

Piazza Armerina è stata tra le 170 città italiane che hanno aderito e organizzato contestualmente l’evento, trasformando lo sport in una grande festa nazionale di comunità e benessere.

L’iniziativa ha visto una straordinaria partecipazione di giovani sportivi, famiglie e cittadini. Grazie alla collaborazione delle società sportive locali – GEAR, ASD Armerina Calcio, Polisportiva Armerina 2000 e Team 79 – la giornata ha messo in evidenza il valore dello sport come strumento di salute, inclusione, educazione e spirito di comunità.

Gli organizzatori hanno ringraziato Sicilia Soccorso, associazione di protezione civile, per il supporto, Giorgia Culici e a Luca Vitali per l’entusiasmo e la professionalità che hanno contribuito a rendere l’evento ancora più coinvolgente.

Il sindaco Nino Cammarata ha dichiarato: «Iniziative del genere ci permettono di mettere insieme sport, socialità e spirito comunitario per i nostri giovani e famiglie. Piazza Armerina vuole continuare a investire in spazi di comunità, dove far crescere i nostri ragazzi».

L’assessore allo sport, Debora Zanerolli, ha aggiunto: «Ringrazio le società sportive e tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata. Lo sport è inclusione, educazione e benessere, e la partecipazione così numerosa è la prova della bontà di iniziative come questa».