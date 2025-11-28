Piazza Armerina: grande successo per la quinta edizione di “Cabarettiamo”

PUBBLICITÀ

Si conclude in trionfo la quinta edizione del “Cabarettiamo”, il festival della comicità che, ritornato dopo anni di assenza, ha fatto registrare il tutto esaurito al Teatro Garibaldi di Piazza Armerina trasformato per una sera in un’arena in cui il divertimento, gli applausi, le ovazioni e le risate a crepapelle non sono mancati.

Il pubblico, ha vissuto uno show che ha superato ogni aspettativa. A guidare la serata, l’energia trascinante della show girl Mariangela Turi affiancata dai SenzaRadio, in una conduzione brillante e ritmata che ha dato alla competizione il sapore di un evento nazionale.

A conquistare il podio è stata Mariuccia Cannata, in arte Pipitonella, che con la sua comicità genuina, furba e irresistibilmente teatrale ha sbaragliato la concorrenza e conquistato la giuria e il pubblico.

Al secondo posto “Fusibile”, capace di un umorismo surreale e graffiante che ha lasciato il segno.

Terzo classificato Stefano Cairone, autore di un’esibizione solida, elegante e ricca di momenti memorabili.

Una classifica che racconta non solo tre talenti, ma tanti stili diversi di comicità: dalla satira, alla caratterizzazione, dalla narrazione brillante all’improvvisazione intelligente, i dodici partecipanti alla gara sono stati strepitosi a conferma del fatto che la comicità in Sicilia gode di ottima salute.

A decretare il podio è stata una giuria di grande competenza e prestigio, composta dal noto attore Antonio Cascio, dal produttore televisivo Giovanni Di Prima dall’attrice e regista Elisa Franco e dal manager dello spettacolo Marco Ugo Grimaldi; quattro professionisti del settore capaci di leggere la comicità in profondità che hanno alzato l’asticella della competizione rendendo l’edizione 2025 un salto di qualità evidente.

La formula del “Cabarettiamo”, ideata dai SenzaRadio, si conferma vincente: ritmo serrato, comicità pura, atmosfera familiare ma professionale, e un palcoscenico che valorizza davvero gli artisti.

Con un inizio inedito che ha visto protagonista la poesia e la danza grazie alla performance di Silvia Russo e dei ballerini della scuola di danza Brain and Sport, lo show ha poi preso subito la via della risata con gli esilaranti interventi di Gaetano Pecoraro, Paolo Mela, Caty Procaccianti e l’irriverente voce fuori campo di Giorgia Culici.

In seguito la gara dei dodici concorrenti. Il festival è ormai più di un appuntamento: è un punto fermo della comicità in Sicilia, un trampolino di lancio per nuovi talenti e un evento capace di riempire il teatro come poche altre iniziative culturali del territorio.

Grazie alla partnership con canale 97 sarà possibile, nei prossimi giorni, vedere la replica sul digitale terrestre. Il canale nazionale “Sicilia 242”, invece, ospiterà la vincitrice all’interno di uno dei suoi programmi. A giudicare dalla risposta del pubblico, Cabarettiamo non solo è vivo ma è in piena espansione.