Piazza Armerina: Gran Galà del Sorriso 2025 al Teatro Garibaldi

19 minuti ago
Mauro Todaro
Piazza Armerina si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno dedicati ai valori della solidarietà e della positività. Giovedì 11 dicembre, alle ore 20:00, il Teatro Garibaldi ospiterà il Gran Galà del Sorriso 2025, promosso dall’associazione Gogòl, con il patrocinio del Comune di Piazza Armerina e dell’iniziativa “Sicilia terra di sorrisi”.

La serata, a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, sarà articolata in più momenti di spettacolo e condivisione. Sul palco si alterneranno artisti e ospiti, affiancati dalla presentazione dell’edizione 2026 del Calendario Artistico Gogòl, progetto simbolo dell’associazione. Nel corso dell’evento sono inoltre previste la consegna degli “Assessorati al Sorriso” e la premiazione dei nuovi “Ambasciatori del Sorriso”. Il tema dell’edizione 2025 è “Il valore di un sorriso – Arte, solidarietà e territorio”.

Per partecipare è possibile prenotare il proprio posto sul sito ufficiale www.mygogol.org.

