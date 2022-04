Piazza Armerina: Giuseppe Iraci è il nuovo primario della medicina generale

Il dott. Giuseppe Iraci è il nuovo primario della medicina generale dell’Ospedale Michele Chiello di Piazza Armerina. Presenti, al momento della sottoscrizione del contratto, il direttore generale dell’ASP di Enna Francesco Iudica, il direttore sanitario aziendale Emanuele Cassarà, il responsabile medico del Chiello, Mara Politi, nonchè i medici e gli operatori sanitari che lo collaboreranno.

Il direttore generale ha sottolineato come la nomina del Dr. Iraci sia un ulteriore tassello che consolida le prospettive di futuro del Chiello. L’insediamento del nuovo primario segue alla normalizzazione della chirurgia generale, tornata a pieno regime operativo e di personale, al potenziamento dell’anestesia, della radiologia e della fisiatria e al trasferimento della dermatologia da Enna, “risultati – ha commentato Iudica – che cambiano il verso al futuro dell’ospedale che ora, come raramente nel recente passato, vede potenziati i reparti e soprattutto acquisisce una funzione che non lo limita al solo territorio geografico di immediato riferimento”.

La dermatologia e ora la medicina, a indirizzo pneumologico, candidano infatti l’ospedale Chiello a un ruolo di attrazione sanitaria.

“Continuiamo così – ha dichiarato Cassarà – a dare risposte concrete alle nostre strutture che potranno rafforzare la propria capacità organizzativa e renderla capace di attrarre una domanda sanitaria da territori più vasti. Siamo consapevoli del molto che resta da fare, ma i risultati raggiunti e l’impegno speso per ottenerli sono la dimostrazione che il rilancio del Chiello, in una nuova relazione con il territorio e con una missione più ambiziosa, sia una meta ormai certa”.