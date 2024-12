Piazza Armerina: giunta e consiglio varano il taglio dell’Imu, ecco tutti i numeri

PUBBLICITÀ

“Da assessore al bilancio sono orgoglioso dell’approvazione della riduzione delle tasse e nello specifico dell’IMU 2025 da parte dei consiglieri comunali della maggioranza che appoggiano l’amministrazione Cammarata”. Lo ha detto l’assessore Giuseppe Capizzi.

L’esponente della giunta Cammarata poi elenca nel dettaglio i punti più importanti. Per tutti l’Imu è stata ridotta dello 0,6 per cento, passando dal 10.6 al 10. Chi ha aperto o apre nuove attività ricettivo-turistiche nel centro storico o concede in comodato o locazione immobili del centro storico l’aliquota agevolata sarà pari all’8.6.

L’aliquota è azzerata per anziani e disabili costretti a ricoverarsi in strutture di cura, per chi deve lasciare la propria abitazione a causa di inagibilità provocata da eventi naturali, e per gli immobili posseduti e condotti da enti del terzo settore destinati ad attività senza scopo di lucro.

“La giunta Cammarata e i consiglieri comunali di maggioranza preferiscono produrre atti concreti a sostegno delle famiglie e di tutte le fasce e tipologie di attività produttive – conclude Capizzi – e lasciare la polemica e la demagogia fine a se stessa ai consiglieri comunali d’opposizione”.