Piazza Armerina: giornata contro la violenza sulle donne, il pronto soccorso si tinge di rosso

PUBBLICITÀ

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Pronto Soccorso di Piazza Armerina aderisce simbolicamente all’iniziativa tingendosi di rosso, un gesto significativo per sensibilizzare sull’importanza di contrastare il fenomeno del femminicidio e della violenza di genere.

L’iniziativa mira a trasformare il Pronto Soccorso in uno spazio di consapevolezza e di riflessione, offrendo un messaggio forte e visibile sul tema. Il colore rosso vuole infatti comunicare il sostegno e la solidarietà della comunità sanitaria alle donne vittime di violenza.

“Crediamo nel codice rosa e nella resiliente forza delle donne che sperano ancora in un domani – ha dichiarato la referente aziendale del Nucleo Antiviolenza/Codice Rosa dell’Asp di Enna Rosalinda Vitali -. Facciamo parte di quella rete le cui maglie sono diventate più fitte per imbrigliare di più tutte quelle vittime di violenza e salvarle dal mare di sofferenza in cui vivono. Mi piace pensare di potere essere per loro una carezza”.