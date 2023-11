Piazza Armerina: giornata contro la violenza sulle donne, evento al Teatro Garibaldi

PUBBLICITÀ

Nell’ambito delle iniziative collegate all’imminente giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere e nel contesto della campagna permanente della Polizia di Stato “Questo non è amore”, nella mattina del 27 novembre la Questura e il Comune di Piazza Armerina hanno organizzato un evento presso il Teatro Garibaldi dal titolo “La violenza di genere nella provincia ennese”.

La manifestazione prevede interventi del Questore di Enna, Dr. Corrado Basile, del Dirigente del Commissariato di Piazza Armerina, del Sindaco del Comune ospitante Antonino Cammarata, del Procuratore della Repubblica facente funzioni di Enna, Dr.ssa Stefania Leonte, del Presidente del Centro Antiviolenza Donneinsieme “Sandra Crescimanno” Maria Grasso e della Dr.ssa Rosalinda Vitali, Referente del Codice Rosa presso l’Asp di Enna.

La precisa scelta della location deriva dal maggior numero di fattispecie inquadrate nel cosiddetto “codice rosso”, segnalate e verificatesi nel comprensorio di Piazza Armerina nel corrente anno, rispetto all’intera provincia ennese, ivi compreso il capoluogo.

L’evento è rivolto principalmente agli studenti delle ultime classi della scuole superiori ed agli enti del cosiddetto “terzo settore” con la presenza e l’intervento di artisti siciliani a fini ludico-ricreativi.

Per l’occasione nella piazza antistante il teatro sarà collocato il camper della Polizia di Stato con personale in divisa che provvederà alla distribuzione di opuscoli informativi relativi alla campagna “Questo non è amore” del Servizio Centrale Anticrimine.