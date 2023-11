Piazza Armerina, Fratelli d’Italia provinciale e regionale: “Noi al fianco della giunta”

PUBBLICITÀ

“Il partito è al fianco di Nino Cammarata e prende le distanze da polemiche futili tirate fuori per logiche che nulla hanno a che vedere con la politica e il buon governo che in questi anni ha portato al rilancio della città di Piazza Armerina”. Così il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese interviene sulle dichiarazioni di una minoranza di tesserati, che ha contestato al sindaco un presunto mancato coinvolgimento nelle scelte e messo in dubbio che le priorità amministrative vadano in direzione del rispetto degli impegni presi in campagna elettorale.

“La politica del sindaco e di questa amministrazione – fa eco Giorgio Galletta, commissario provinciale del partito – è coerente con una linea che Cammarata persegue da anni. Questo sindaco e questa classe dirigente piazzese di Fratelli d’Italia ha stretto un patto con gli elettori di Piazza Armerina, che non più di qualche mese fa hanno rinnovato la fiducia con un consenso popolare indiscutibile”.

“L’attività politica di questa amministrazione – conclude Pogliese – ha il rispetto del partito per operosità e autorevolezza, caratteristiche che non sempre, in Sicilia, hanno contraddistinto l’amministrazione della cosa pubblica. Inoltre il sindaco di Piazza Armerina è lo stesso presidente dell’Ati la cui gestione, pochi giorni fa, ha ricevuto un plauso dei vertici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti perché oggetto di studio a livello nazionale. La sua governance ha fatto sì che Enna, una delle più piccole province d’Italia, abbia saputo ottenere e utilizzare ingenti finanziamenti, quasi interamente a fondo perduto, per migliorare la rete idrica e produrre concreti vantaggi per i cittadini di questa provincia. Auspichiamo che la protesta di questi giorni rientri, viceversa verranno adottate le procedure previste nei confronti di chi percorre una strada incompatibile con quella intrapresa dal partito”.