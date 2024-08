Piazza Armerina: Fratelli d’Italia in piazza per illustrare le riforme del Governo Meloni

PUBBLICITÀ

Ha fatto tappa in provincia di Enna, a Piazza Armerina, il tour informativo di Fratelli d’Italia per illustrare ai cittadini le riforme del governo Meloni. Presenti il sindaco della Città dei Mosaici Nino Cammarata, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, la parlamentare Eliana Longi, il deputato europeo Ruggero Razza, il coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale Jacopo Gessaro, numerosi consiglieri comunali del partito e tanti militanti, giunti a Piazza Armerina da ogni parte della provincia.

“Dalla giustizia, con un sistema che metta mano finalmente alla separazione delle carriere, la riforma del Csm e la responsabilità dei magistrati – comunica la federazione provinciale del partito – al fisco, per semplificare il sistema tributario, ridurre il carico fiscale su cittadini e imprese, incentivare investimenti e nuove assunzioni e promuovere una maggiore collaborazione tra contribuenti e amministrazione finanziaria. Si è parlato di autonomia differenziata, che mira a superare il divario, rendendo effettivo il godimento di diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale. E di premierato, con provvedimenti importantissimi come l’elezione diretta del presidente del Consiglio dei ministri e l’abolizione dei senatori a vita, tranne gli ex presidenti della Repubblica”.

“Nella piazzetta Pio La Torre – prosegue la federazione provinciale di Fratelli d’Italia – è stato il giorno del dibattito democratico. E c’è stato spazio anche per una riflessione importante sul tema ‘Per i nostri anziani, mai più soli’, iniziativa in cui sono stati snocciolati gli importanti provvedimenti messi in campo da Palazzo Chigi, campagne di sensibilizzazioni, ma anche tante azioni ancor più concrete, perché questa fascia della popolazione, particolarmente fragile, non sia lasciata mai da sola. E il governo Meloni sta lavorando in maniera importantissima in questo fronte, mettendo la persona al centro per un’assistenza su misura, studiata esattamente per venire incontro alle esigenze degli anziani. Questo per promuovere dignità, autonomia, inclusione sociale, più sicurezza e meno burocrazia. Infine spazio ai cosiddetti ‘cruciverba patrioti’, con le loro definizioni irriverenti. Con la novità di un quiz attraverso cui, con ironia, si mettono in luce tutte le contraddizioni della sinistra. Un modo semplice ma anche leggero per raccontare la verità sui provvedimenti del governo di centrodestra”.