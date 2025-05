Piazza Armerina: Fratelli d’Italia, il nuovo coordinatore cittadino è il dottore Giovanni Bologna

PUBBLICITÀ

E’ il dottore Giovanni Bologna il nuovo coordinatore comunale di Fratelli d’Italia a Piazza Armerina. La sua elezione è avvenuta nell’ambito del congresso cittadino del partito della premier Meloni, che si è svolto in città alla presenza dei massimi esponenti del partito.

C’era ovviamente il presidente provinciale, l’avvocato Nino Cammarata, sindaco di Piazza Armerina. C’erano il commissario regionale Luca Sbardella, i parlamentari Eliana Longi, Ruggiero Razza e Salvo Pogliese e oltre trecento iscritti e simpatizzanti.

Il dottore Bologna, primario di Urologia dell’ospedale Umberto I, è stato vicesindaco della Città dei Mosaici e ora rinnova il suo impegno sostenendo l’azione amministrativa nel nuovo ruolo.

“Desidero esprimere gratitudine ai tesserati, alla classe dirigente che è venuta a Piazza Armerina, al sindaco e all’amministrazione comunale – ha detto il dottore Bologna – per la fiducia nei miei confronti. Il nostro progetto continua e metterò la mia esperienza a sostegno di un’azione amministrativa che deve andare avanti”.

Fratelli d’Italia, a Piazza Armerina, è da anni il primo partito.

Eletti anche altri sei componenti del direttivo: Giovanni Sinopoli, Luigi Oste, Pino Aloi, Uccio Metoldo, Carmelo Conti e Rosario Sole. Ovviamente ne faranno parte gli amministratori, i consiglieri comunali, l’assessore Deborah Zanerolli, la consigliera capogruppo Roberto Orlando, la dottoressa Flavia Vagone, il consigliere Vincenzo Pafumi e un componente del movimento giovanile. Gli ulteriori componenti verranno nominati nei prossimi giorni dal presidente.

“Siamo certamente ben lieti dell’elezione del dottore Bologna – afferma il presidente provinciale Nino Cammarata -. L’elezione è avvenuta all’unanimità, segno di grande coesione e unità d’intenti. Siamo convinti che la sua saggezza e la sua esperienza aiuteranno non solo a crescere come partito e creare spirito di aggregazione, ma anche a portare avanti la nostra progettualità politica. Il tutto in segno di continuità rispetto al passato. Il dottore Bologna ci è stato sempre vicino, ha fatto parte della nostra amministrazione e ci ha sostenuto con un grande impegno in campagna elettorale. Siamo onorati e ben lieti di accogliere la sua presidenza. Assieme al direttivo, composto da persone di esperienza e da giovani amministratori, ci aiuterà a portare avanti la nostra azione conciliando la politica, la buona politica, con la buona azione amministrativa”.