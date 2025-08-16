Piazza Armerina: forze dell’ordine garantiscono la sicurezza durante il Palio dei Normanni

PUBBLICITÀ

Nei giorni 12, 13 e 14 agosto a Piazza Armerina, nell’ambito dei festeggiamenti in onore di “Maria SS. delle Vittorie”, ha avuto luogo la 70esima edizione del Palio dei Normanni.

Nel corso delle celebrazioni si è svolto un torneo equestre in occasione del quale i quartieri storici della città hanno gareggiato per conquistare il vessillo della Madonna delle Vittorie. L’iniziativa, oltre ai numerosi figuranti in costume medievale che muovono dai quartieri storici della città, prevede la partecipazione di un corposo numero di equidi.

La Polizia di Stato di Enna, in collaborazione con le altre Forze di Polizia, ha garantito i servizi di ordine e sicurezza attraverso l’impiego di: 64 unità della Polizia di Stato appartenenti alla Questura di Enna ed ai Commissariati Distaccati di P.S. di Piazza Armerina, Leonforte e Nicosia; 20 operatori del Reparto Mobile di Catania; una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Enna; 2 pattuglie ippomontate provenienti dalle Questure di Catania e di Palermo; 30 unità dell’Arma dei Carabinieri e 3 equipaggi della Guardia di Finanza.

I servizi di ordine pubblico predisposti hanno garantito il sereno svolgimento della manifestazione, che anche quest’anno ha richiamato migliaia di turisti, confermandosi un appuntamento particolarmente partecipato.

Grazie ad un’attenta pianificazione e al puntuale dispiegamento dei servizi, l’evento si è svolto senza criticità, coniugando partecipazione e sicurezza.