Piazza Armerina: formazione di volontari all’uso dei defibrillatori

Il Comune di Piazza Armerina e l’Asp di Enna danno vita a un corso di formazione gratuito destinato ai cittadini piazzesi interessati a imparare a usare i defibrillatori semiautomatici, dopo che la città ha ricevuto la donazione di 7 DAE.

L’iniziativa, spiegano sulla pagina del Comune il sindaco Nino Cammarata e il manager dell’Asp Francesco Iudica, mira alla creazione di un “sistema integrato di azioni volto a prevenire le morti da arresto cardiaco improvviso”.

Il corso, nello specifico, tratterà le tecniche e le sequenze della rianimazione cardiopolmonare di base e si svolgerà in una sola giornata. Durerà al massimo 5 ore e al termine sarà rilasciato un attestato di superamento.

Il progetto di “defibrillazione precoce” è realizzato in cooperazione con le realtà cittadine che operano nell’ambito del soccorso e mira a rendere i residenti “cardioprotetti”: i defibrillatori saranno installati nelle piazze Senatore Marescalchi, Boris Giuliano, Garibaldi, Duomo, Falcone e Borsellino, alla rotatoria nell’incrocio tra via Libertà, via Sant’Ippolito e via Carducci e nell’area commerciale della Villa Romana di contrada Casale. In ognuna di queste zone, saranno individuati dei cittadini volontari che daranno la propria disponibilità a frequentare i corsi a titolo gratuito, con tutti gli oneri a carico del Comune di Piazza Armerina e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna.

Le domande di partecipazione, indirizzate al Comune di Piazza Armerina, dovranno pervenire entro le ore 12 del 3 febbraio, da presentare usando il modello allegato all’avviso (che si trova sul sito del Comune), allegando copia di un documento d’identità valido.

I volontari che potranno partecipare saranno individuati dando priorità a titolari o dipendenti di attività commerciali presenti nel territorio comunale e, soprattutto, nelle immediate vicinanze del luoghi indicati per la collocazione dei defibrillatori; dipendenti dell’Asp e del Comune; docenti o personale non docente degli istituti scolastici del territorio; forze dell’ordine operanti nel territorio comunale; volontari delle associazioni operanti nel campo della protezione civile; e liberi cittadini.

“La sicurezza dei nostri cittadini è per noi una priorità assoluta, per cui ringrazio il cittadino che ci ha donato i sette defibrillatori, così come ringrazio i responsabili dell’Asp di Enna per averci dato l’opportunità di partecipare a questa iniziativa, perché un defibrillatore, se utilizzato al momento opportuno e in maniera corretta, può salvare una vita umana – afferma il sindaco Cammarata -. In questo modo avremo cittadini pronti a utilizzarli al meglio, perché adeguatamente e professionalmente formati. In questo modo saremo tutti più al sicuro”.