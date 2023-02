Piazza Armerina: finanziamento di oltre 300 mila euro dal Ministero del Turismo

C’è Piazza Armerina tra i comuni rientranti nel maxi-investimento del Ministero del Turismo per la valorizzazione dei territori più belli contenenti siti Unesco. Un finanziamento di oltre 300 mila euro consentirà l’organizzazione di un “Barock festival”, per avvicinare i giovani alle bellezze della città dei mosaici attraverso la presenza di rockstar e almeno un big della musica italiana, il cui nome si conoscerà entro la fine di febbraio.

“Sarà realizzata una app turistica, da mettere a disposizione dei turisti durante la loro permanenza nella nostra città – spiega l’assessore Ettore Messina – in più il progetto riguarderà un piano per la promozione digitale del nostro territorio e il Barock festival, che è chiaramente un gioco di parole per far notare l’ambizione di valorizzare il barocco attraverso il rock, guardando anche ad altri tipi di turismo, oltre a quello culturale, per cui siamo da tempo una meta tra le più importanti in Sicilia”.

“E’ un progetto internazionale – prosegue Messina – che, legato agli altri che stiamo portando avanti, non certo meno importanti, in questo semestre porterà la nostra città ai massimi livelli turistici”.

Il Barock festival è già in programma per i giorni 28, 29 e 30 aprile con tre concerti al giorno, una prima giornata all’insegna della rivisitazione in chiave rock di capolavori della musica classica; un secondo dedicato al rock puro, ed è quello il momento in cui è atteso un cantautore di fama nazionale; e il terzo dedicato al mondo giovane, con nuove rock star “dal Rap al Trap”.

“La nostra idea di sviluppo comporta un concetto di turismo integrato, capace di attrarre visitatori di ogni target d’età e da ogni parte del mondo – conclude il sindaco Nino Cammarata – ringraziamo il Ministero del Turismo per averci consentito di accedere a questo finanziamento, che consideriamo un importante, ennesimo, risultato raggiunto da questa amministrazione”.