Piazza Armerina, Filippo Lo Giudice nominato coordinatore comunale di Sud Chiama Nord

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Filippo Lo Giudice è il nuovo coordinatore e portavoce comunale di Sud Chiama Nord – Sindaci d’Italia a Piazza Armerina.

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La nomina è stata disposta dalla portavoce provinciale di Enna, Maria Carmela Romano, d’intesa con il leader del movimento, Cateno De Luca, nell’ambito della riorganizzazione territoriale in vista delle prossime scadenze elettorali.

La designazione rientra nel percorso di consolidamento della presenza del movimento nella provincia di Enna, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare l’attività politica a Piazza Armerina e promuovere il confronto con i cittadini sui temi amministrativi e sulle esigenze del territorio.

«Ringrazio sinceramente Cateno De Luca e Maria Carmela Romano per la fiducia che hanno voluto accordarmi conferendomi questo incarico», ha dichiarato Filippo Lo Giudice. «È una responsabilità che accolgo con entusiasmo e spirito di servizio: mi metterò subito all’opera per aprire la campagna di tesseramento e formare il direttivo comunale, coinvolgendo energie, competenze e persone motivate a impegnarsi concretamente per la nostra comunità».

Con l’avvio del tesseramento e la costituzione del direttivo comunale, Sud Chiama Nord “Sindaci d’Italia” punta a strutturare una squadra operativa sul territorio, pronta a dare voce alle istanze locali e a promuovere una partecipazione attiva nella vita amministrativa della città in vista dei prossimi appuntamenti alle urne.