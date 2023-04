Piazza Armerina: la Polizia esegue ordine per la carcerazione a carico di un uomo

Nel pomeriggio di ieri personale della Polizia di Stato di Enna – Commissariato distaccato di Piazza Armerina, ha eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta – Ufficio Esecuzioni Penali.

Con il provvedimento è stato disposta la reclusione in carcere nei confronti di un uomo senza fissa dimora ma di fatto domiciliato in quel centro riconosciuto colpevole dei reati di furto aggravato, violazione di domicilio, oltraggio a pubblico ufficiale e guida in stato di ebrezza. Lo stesso dovrà scontare la pena di anni tre, mesi 2 e giorni 23 di reclusione.

Concluse le formalità di rito, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Piazza Armerina.