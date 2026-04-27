Piazza Armerina, eseguito ordine di carcerazione per oltraggio a pubblico ufficiale

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Nei giorni scorsi, La Polizia di Stato, e in particolare personale in forza al Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Piazza Armerina, ha proceduto all’arresto di un soggetto a seguito di un ordine di esecuzione per espiazione di una pena detentiva pari a otto mesi di reclusione.

I fatti oggetto della relativa vicenda penale risalgono al mese di novembre 2019 allorquando veniva denunciato all’Autorità giudiziaria dai poliziotti del Commissariato armerino per il reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Nell’ambito del relativo procedimento penale, l’imputato è stato condannato alla pena anzi indicata e successivamente ammesso al regime alternativo della detenzione domiciliare.

Dopo esser stato rintracciato da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria del locale Commissariato, il soggetto è stato tratto in arresto e – dopo le formalità di rito – è stato condotto presso il proprio domicilio dove dovrà scontare la pena inflittagli.

Ancora una volta, la Polizia di Stato assicura il rispetto della legge e contribuisce in modo decisivo alla tutela della giustizia e della sicurezza collettiva.