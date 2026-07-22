Piazza Armerina: eseguito arresto per l’espiazione di una condanna definitiva

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Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato del Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Piazza Armerina ha proceduto all’arresto a seguito di ordine di esecuzione per espiazione di una pena detentiva nei confronti di una persona condannata alla pena di mesi tre e giorni 22 di arresto.

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I fatti oggetto della relativa vicenda penale risalgono all’anno 2023 allorquando l’uomo, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, era stato trovato in possesso di un coltello a serramanico ed uno a farfalla, motivo per cui veniva denunciato all’Autorità giudiziaria per i reati di porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

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Nell’ambito del procedimento penale l’imputato è stato condannato alla pena anzi indicata e divenuta esecutiva la pronuncia di condanna, a seguito di richiesta del difensore di fiducia, il reo è stato successivamente ammesso al regime alternativo della detenzione domiciliare.

Pertanto, nei giorni scorsi, dopo esser stato rintracciato da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria del locale Commissariato, il soggetto è stato tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso il proprio domicilio dove dovrà scontare la pena inflittagli.

L’attività conferma il costante impegno della Polizia di Stato nell’attività di ricerca dei destinatari dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, assicurando l’effettiva esecuzione delle misure, contribuendo alla tutela della legalità e della sicurezza della collettività.

L’azione svolta testimonia quindi la quotidiana dedizione degli operatori della Polizia di Stato nel garantire il rispetto della legge e l’affermazione dei principi di giustizia.