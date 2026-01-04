Piazza Armerina, educazione 0-6 anni: concluso percorso formativo al Majorana-Cascino

PUBBLICITÀ

Si è concluso all’IIS “Majorana-Cascino” di Piazza Armerina, Scuola Polo Formazione per l’Ambito Territoriale n. 12 – Enna, il corso di formazione rivolto ai docenti della Scuola dell’Infanzia, agli educatori professionali socio-pedagogici e ai responsabili e coordinatori dei servizi educativi 0-6 anni.

A illustrare obiettivi e contenuti del percorso è la dirigente scolastica, professoressa Lidia Di Gangi, che sottolinea come «il percorso formativo è stato finanziato nell’ambito della Programmazione Regionale del Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione». Nel corso delle attività «sono stati attivati dei laboratori innovativi, efficaci e creativi, che hanno consentito ai docenti coinvolti di scoprire nuove visioni e strumenti per l’educazione infantile».

Nel dettaglio, la dirigente spiega che «i richiami pedagogici ai traguardi per competenze, agli obiettivi dei campi di esperienza previsti dai Nuovi orientamenti 2025, alle Nuove linee guida per l’Educazione Civica, alla letteratura per l’infanzia, agli aspetti cognitivi e socio-emotivi della psicologia dello sviluppo e al dibattito sulle neuroscienze, hanno permesso ai docenti di ripensare il sistema integrato 0-6 in chiave ecologica, sistemica e interazionista».

Le sessioni d’aula sono state affidate alla professoressa Alessandra Tigano, pedagogista e docente di filosofia, presidente regionale del Centro di Ricerca per l’Indagine Filosofica (Crif Sicilia), che «ha condotto i laboratori formativi attraverso la metodologia della ricerca-azione, il modello didattico della pratica filosofica di comunità e dell’insegnante facilitatore dell’apprendimento, socratico e riflessivo». Tutor del corso è stata la professoressa Angela Stella Ferraro.

Nel corso della formazione «non sono mancati momenti dedicati all’implementazione e alla sperimentazione di buone pratiche, simulazioni e feedback continui tra i docenti e l’esperta, finalizzati al confronto tra pari e allo sviluppo della riflessività professionale». Tutti i lavori, i documenti e i materiali-stimolo proposti «sono stati implementati in una classroom che si è rivelata particolarmente utile per monitorare, documentare e condividere le esperienze didattiche affrontate durante il corso», conclusosi «con l’ideazione e la progettazione di ambienti e attività laboratoriali per contesti educativi 0-6 anni».

Hanno preso parte al percorso 24 corsiste in servizio presso le Scuole dell’Infanzia dell’I.C. “De Amicis” di Enna e Villarosa (plesso “Villanova”), dell’I.C. “Falcone-Cascino” di Piazza Armerina e Aidone (plessi “Tasso”, “Cancarè”, “Cordova”). Le partecipanti, conclude la dirigente, «hanno dichiarato che il percorso è stato altamente formativo e vorrebbero frequentare un secondo livello per approfondire la conoscenza dei racconti del curricolo della Philosophy for children nella Scuola dell’infanzia, che rappresenta una risorsa ed uno sfondo integratore fondamentale per promuovere incontri con la parola ed educare i bambini e le bambine a porsi domande concrete sul senso della propria vita, le relazioni con gli altri, il mondo e la natura».