Piazza Armerina: ecco il programma del Gran Galà Gogòl 2025

Il prossimo 11 dicembre, nello storico Teatro Garibaldi di Piazza Armerina, che ne ha dato il patrocinio, si terrà il Gran Galà del Sorriso di Gogòl 2025, l’evento che celebra il valore universale del sorriso e la missione del progetto Gogòl, nato nel 2016 da un’intuizione di Mauro Todaro: ricostruire entusiasmo, fiducia e relazioni autentiche tra le persone e i territori.

Una serata ricca di emozioni, arte e testimonianze capace di unire comunità diverse attraverso un linguaggio semplice e potente: il sorriso.

Sul palco si alterneranno artisti capaci di emozionare con linguaggi diversi: Stefania Bruno – Sand Art, Angelo Sicilia – Puparo, Luigi Di Pino – Cantastorie, Corrado Sillitti – Musicista, Ceristian Fusibile – Comico, Marcella Li Brizzi – Testimonial.

Durante la serata verrà presentato il nuovo Calendario Artistico Gogòl 2026, dal titolo “Sicilia, Terra di Sorrisi”, un omaggio all’isola come luogo di accoglienza, creatività e umanità. Il tema centrale di quest’anno è dedicato a una delle tradizioni più iconiche e affascinanti della cultura isolana: “I Pupi Siciliani”, un simbolo di eroismo, identità e memoria popolare reinterpretato attraverso il linguaggio del sorriso di Gogòl. Stampato in 20.000 copie, il calendario è stato realizzato grazie al supporto dei Partner del Sorriso e verrà distribuito gratuitamente. L’intero progetto porta la firma dell’artista Maurizio Sanfilippo, che ha scelto e decretato i 12 Gogòl protagonisti dei mesi del 2026, trasformando i Pupi Siciliani in un viaggio visivo fatto di colori, tradizione e contemporaneità. Sul palco saranno presenti anche gli artisti delle precedenti edizioni: Silvana Virlinzi e Adalgisa Varveri.

Saranno ufficialmente riconosciute le città che nel 2025 hanno ottenuto il prestigioso Assessorato al Sorriso di Gogòl, assegnato ai territori che promuovono accoglienza, empatia e iniziative sociali: Santo Stefano del Sole (AV), Caltanissetta, Nicosia (EN), Gela (CL), Sinagra (ME) e La Valletta (Malta).

Durante il Gran Galà verranno proclamati i nuovi Ambasciatori del Sorriso 2025. I nomi? Una sorpresa assoluta, svelata solo sul palco, anche per chi lo riceverà.

Un ringraziamento speciale sarà dedicato ai Partner del Sorriso, che con il loro sostegno hanno reso possibile la realizzazione delle iniziative del progetto Gogòl e del Calendario Artistico 2026. La serata sarà presentata da Irene Varveri Nicoletti. Ingresso gratuito con prenotazione su mygogol.org.