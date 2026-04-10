Piazza Armerina e Palermo: USR Sicilia promuove due seminari formativi

1946 – 2026: per gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana e dello Statuto della Regione Siciliana, l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia promuove due seminari formativi nell’Isola. Il primo giovedì 16 aprile a Piazza Armerina, il secondo il 7 maggio a Palermo ospitato nella Sala Gialla di Palazzo dei Normanni. Questo incontro ha un valore simbolico particolare poiché si svolgerà a ridosso del 15 maggio, data in cui, nel 1946, venne firmato lo Statuto che sancì l’Autonomia Siciliana che si celebra ogni anno con una giornata dedicata.
I seminari di formazione storico-giuridica delle due giornate dal titolo “Repubblica e Autonomia Siciliana: evoluzione e prospettive a ottant’anni dalle origini”, sono promossi dall’ Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna (Ufficio V) e si rivolgono a dirigenti, docenti e personale amministrativo delle scuole e dell’USR Sicilia.
Il primo incontro si svolgerà giovedì 16 aprile, dalle 9.30 alle 13, nella sede dell’IIS Ettore Majorana – A. Cascino a Piazza Armerina. Tra i relatori, Marcello Saija, già ordinario di Storia delle Istituzioni politiche all’Università degli Studi di Palermo, Giovanbattista Tona, magistrato e consigliere della Corte di Cassazione, Roberto Di Maria, ordinario di Diritto costituzionale all’Università Kore di Enna. Sarà presente il Direttore generale dell’USR Sicilia Filippo Serra.
“L’iniziativa offre chiavi di lettura essenziali per interpretare la complessità del presente in un’epoca di profonde riforme – dice il Direttore generale Filippo Serra -. La scuola, infatti, non può limitarsi alla mera trasmissione di nozioni, ma deve farsi custode e interprete dei valori costituzionali, trasformando la memoria storica in progettualità didattica”.
Riflessione e approfondimento sul legame tra l’identità locale e i valori democratici nazionali fanno anche da sfondo anche al concorso promosso dall’Ambito Territoriale di Caltanissetta e Enna dal titolo “Radici di Libertà: tra storia nazionale e autonomia siciliana” (https://www.usr.sicilia.it/concorso-radici-di-liberta-tra-storia-nazionale-e-autonomia-siciliana/) rivolto alle scuole di ogni ordine e grado.