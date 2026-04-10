Piazza Armerina e Palermo: USR Sicilia promuove due seminari formativi

PUBBLICITÀ

1946 – 2026: per gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana e dello Statuto della Regione Siciliana, l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia promuove due seminari formativi nell’Isola. Il primo giovedì 16 aprile a Piazza Armerina, il secondo il 7 maggio a Palermo ospitato nella Sala Gialla di Palazzo dei Normanni. Questo incontro ha un valore simbolico particolare poiché si svolgerà a ridosso del 15 maggio, data in cui, nel 1946, venne firmato lo Statuto che sancì l’Autonomia Siciliana che si celebra ogni anno con una giornata dedicata.

I seminari di formazione storico-giuridica delle due giornate dal titolo “Repubblica e Autonomia Siciliana: evoluzione e prospettive a ottant’anni dalle origini”, sono promossi dall’ Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna (Ufficio V) e si rivolgono a dirigenti, docenti e personale amministrativo delle scuole e dell’USR Sicilia.

Il primo incontro si svolgerà giovedì 16 aprile, dalle 9.30 alle 13, nella sede dell’IIS Ettore Majorana – A. Cascino a Piazza Armerina. Tra i relatori, Marcello Saija, già ordinario di Storia delle Istituzioni politiche all’Università degli Studi di Palermo, Giovanbattista Tona, magistrato e consigliere della Corte di Cassazione, Roberto Di Maria, ordinario di Diritto costituzionale all’Università Kore di Enna. Sarà presente il Direttore generale dell’USR Sicilia Filippo Serra.

​“L’iniziativa offre chiavi di lettura essenziali per interpretare la complessità del presente in un’epoca di profonde riforme – dice il Direttore generale Filippo Serra -. La scuola, infatti, non può limitarsi alla mera trasmissione di nozioni, ma deve farsi custode e interprete dei valori costituzionali, trasformando la memoria storica in progettualità didattica”.

Riflessione e approfondimento sul legame tra l’identità locale e i valori democratici nazionali fanno anche da sfondo anche al concorso promosso dall’Ambito Territoriale di Caltanissetta e Enna dal titolo “Radici di Libertà: tra storia nazionale e autonomia siciliana” (https://www.usr.sicilia.it/concorso-radici-di-liberta-tra-storia-nazionale-e-autonomia-siciliana/) rivolto alle scuole di ogni ordine e grado.