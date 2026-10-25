Piazza Armerina, due nuove webcam di WeatherSicily per monitorare il meteo in tempo reale
Due nuove webcam per osservare in diretta Piazza Armerina, il centro storico e il paesaggio circostante, seguendo anche l’evoluzione delle condizioni meteorologiche. Le telecamere sono state attivate nell’ambito della rete WeatherSicily, a un’altitudine di 691 metri.
L’iniziativa consente di monitorare i cambiamenti del cielo e del paesaggio cittadino attraverso due differenti inquadrature, mettendo a disposizione degli utenti immagini aggiornate in tempo reale.
La prima webcam, denominata “Panoramica Nord”, offre una veduta della città e delle colline circostanti, permettendo di osservare il passaggio delle nuvole, le schiarite e le variazioni delle condizioni atmosferiche.
La seconda, dedicata alla Cattedrale, è invece rivolta verso il centro storico di Piazza Armerina, con un’inquadratura dell’edificio religioso e dei tetti circostanti.
Le immagini sono consultabili in diretta attraverso i seguenti collegamenti: Panoramica Nord https://cam.weathersicily.it/cam/piazzaarmerina2 ; Cattedrale https://cam.weathersicily.it/cam/piazzaarmerina3 .
WeatherSicily ha inoltre ringraziato David Cartarrasa, collaboratore di EnnaLive, per aver reso possibile l’attivazione delle due nuove webcam e il loro inserimento nella rete.
Le nuove installazioni ampliano così il servizio di osservazione meteorologica di WeatherSicily, offrendo anche la possibilità di seguire da remoto alcuni scorci del territorio di Piazza Armerina.