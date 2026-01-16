Piazza Armerina: divieto di utilizzo dell’acqua a fini potabili

PUBBLICITÀ

Il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, ha informato la cittadinanza attraverso il proprio profilo social istituzionale che, su indicazione dell’ASP di Enna, è stata predisposta un’ordinanza di divieto di utilizzo dell’acqua a fini potabili, a seguito di analisi effettuate sulla rete idrica comunale che hanno evidenziato “la presenza di ferro oltre i limiti previsti”.

Nel messaggio rivolto ai cittadini, il primo cittadino ha precisato che l’acqua non deve essere utilizzata per “bere, preparazione di cibi e bevande, lavaggio di alimenti e igiene orale”.

Secondo quanto comunicato, l’acqua potrà essere utilizzata “esclusivamente per usi igienico-sanitari, salvo diverse disposizioni dell’Autorità Sanitaria”.

Il sindaco ha inoltre assicurato che “l’Amministrazione comunale aggiornerà tempestivamente la popolazione su eventuali sviluppi e sul ripristino delle condizioni di conformità dell’acqua”.