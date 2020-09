Piazza Armerina: detenzione e porto abusivo di un coltello, deferito

Nella tarda serata dell’8 settembre agenti del Commissariato di P.S. di Piazza Armerina, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio per la prevenzione e la repressione di reati in genere, hanno deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna L.A., cl. 1982, del luogo, resosi responsabile del reato di detenzione e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

La volante, transitando in via Torquato Tasso, nei pressi del parco Fidapa, solitamente oggetto di danneggiamenti nonché teatro di schiamazzi notturni e serali che disturbano il riposo dei residenti, veniva incuriosita dalla presenza sospetta dell’uomo che, a seguito di perquisizione personale, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico di tipo “s.w.a.t.”, che veniva immediatamente sequestrato.