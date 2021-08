Piazza Armerina: dal 16 al 31 agosto ingresso gratuito al nuovo Museo di Palazzo Trigona

Dal 16 al 31 agosto ingresso gratuito al nuovo museo di Palazzo Trigona a Piazza Armerina. Lo ha disposto l’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà, con una nota inviata al dirigente generale, Mariella Antinoro, e al direttore del Parco archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, Liborio Calascibetta, per consentire alla cittadinanza e ai turisti che si trovano in questi giorni nel territorio, di poter visitare il nuovo museo che racconta la storia del territorio e della città sin dai tempi più antichi.

“L’apertura del nuovo Museo è un’importante opportunità, fortemente voluta dal Governo regionale, per rafforzare l’identità del territorio e valorizzarne le peculiarità storico-culturali. L’ingresso gratuito per le prime due settimane di apertura – sottolinea l’assessore dei Beni culturali e dell’Identità siciliana Alberto Samonà – è un modo per onorare la Città e consentire agli abitanti di Piazza Armerina, ma anche ai tanti curiosi e visitatori, di familiarizzare con una nuova struttura museale, modernamente concepita, che vuole essere punto di riferimento e luogo di elaborazione di proposte culturali per tutta l’area. Sono certo che Palazzo Trigona, anche per la sua centralità diventerà luogo fisico di confronto tra tutti gli operatori, un vero e proprio laboratorio dal quale potranno partire nuove offerte di visita per prolungare il soggiorno e scoprire la bellezza e le peculiarità del nostro entroterra”.

“L’ingresso gratuito al Museo è espressione di una grande attenzione del governo e dell’assessore Samonà alla cittadinanza; un segno confortante della vicinanza delle istituzioni a un territorio che ha tanto da offrire e che conserva nei suoi luoghi emblematici quali il museo di Aidone, la villa Romana del Casale, il sito di Morgantina, importanti testimonianze. Tutte le emergenze del territorio – precisa il direttore del Parco, Liborio Calascibetta – saranno messe in rete e maggiormente valorizzate grazie all’azione di coordinamento e propulsione che il Polo Museale di Palazzo Trigona è chiamato a svolgere”.

L’inaugurazione, alla presenza dell’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà, del Direttore del Parco archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, Liborio Calascibetta, del Sindaco di Piazza Armerina, Antonino Cammarata e delle autorità civili e militari si svolgerà lunedì 16 agosto alle ore 18.